Все новости

07.03.17 / 13:11 Новости / Россия и мир

Песков: Перенос выборов в 2018 году нужно обдумать

«В обозримой перспективе ясность появится»

песковПеренос даты выборов президента России в 2018 году  необходимо обдумать. Такое заявление сделал во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано. Поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», — заявил он. Песков добавил, что «в обозримой перспективе ясность появится».

Выборы президента России, согласно законодательству, проходят во второе воскресенье марта. Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков внесли в Государственную думу пакет законопроектов, которые, в частности, предлагают перенести президентские выборы. В документе предлагается проводить выборы в третье воскресенье марта.

По материалам: ria.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017