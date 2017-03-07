Песков: Перенос выборов в 2018 году нужно обдумать «В обозримой перспективе ясность появится»

Перенос даты выборов президента России в 2018 году необходимо обдумать. Такое заявление сделал во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано. Поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», — заявил он. Песков добавил, что «в обозримой перспективе ясность появится».

Выборы президента России, согласно законодательству, проходят во второе воскресенье марта. Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков внесли в Государственную думу пакет законопроектов, которые, в частности, предлагают перенести президентские выборы. В документе предлагается проводить выборы в третье воскресенье марта.