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07.03.17 / 14:06 Новости / Петербург и Ленобласть

На Петроградской стороне изменят движение во время Кубка Конфедераций

Введут зонирование и пропускную систему транспортных средств

Петроградская сторонаНа Петроградской стороне Петербурга изменят систему транспортного движения во время проведения Кубка Конфедераций. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор «Центра транспортного планирования Петербурга» Рубен Тертерян, передает корреспондент АБН.

Как рассказал директор учреждения, на улицах района введут зонирования и пропускную систему транспортных средств. «Жителей Петроградской стороны ждет транспортный рай», — заявил Тертерян. Он также отметил возможное увеличение нагрузки на мостовые переходы.

Отметим, в период проведения турнира в Петербурге запустят шесть дополнительных маршрутов. Шаттлы будут привозить футбольных фанатов на арену в день матча. «Тестовые мероприятия продемонстрировали, что зрители изменились, они не хотят добираться до стадиона пешком, как раньше. Для них мы организуем удобную схему транспортировки в дни матчей», — рассказал Тертерян.

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