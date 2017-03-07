У Кремля пройдет пикет против реновации в центре Петербурга Он приурочен к заседанию Верховного суда

В Москве у стен Кремля петербургские градозащитники запланировали проведение пикета против реновации в районе Новый Лиговский. Об этом активисты рассказали АБН во вторник.

Акция протеста намечена на 14 марта. С пикетом выйдет представитель группы жителей, выступающих против деятельности компании «СПб Реновация», который возводит ЖК «Новый Лиговский» в центре Петербурга. Акция приурочена к заседанию Верховного суда по отмене проектов межевания и планировки спорной территории. Оно состоится 13 марта.

Напомним, речь идет о квартале, ограниченном Лиговским проспектом, Тамбовской, Прилукской и Расстанной улицами. Эта территория попала в городскую программу расселения хрущевок. Работы здесь ведет «СПб Реновация». Местные жители заявляют, что под реновацию компания маскирует уплотнительную застройку. В 2016 году горсуд Петербурга признал недействующим постановление Смольного о проекте планировки и межевания территории квартала.