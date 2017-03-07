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07.03.17 / 10:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге после обстрела скончался подполковник УФСИН

В него выпустили восемь пуль

Подполковник УФСИНВ Петербурге после обстрела скончался подполковник УФСИН Николай Чернов. Об этом во вторник сообщили в Военно-медицинской академии.

Чернову было 34 года. Он отвечал за капитальное строительство УФСИН, в том числе за «Кресты-2». Покушение на Чернова совершили 2 марта. В подполковника выпустили восемь пуль.

Напомним, накануне в Ленобласти задержали замглавы УФСИН по капстроительству полковник Сергея Мойсеенко. Его подозревают в причастности к убийству. Также был задержан стрелявший подозреваемый. Это 63-летний Сабир Садыков, которого называют строительным «решильщиков» на стройке новых «Крестов».

По материалам: http://47news.ru
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