В Петербурге после обстрела скончался подполковник УФСИН В него выпустили восемь пуль

В Петербурге после обстрела скончался подполковник УФСИН Николай Чернов. Об этом во вторник сообщили в Военно-медицинской академии.

Чернову было 34 года. Он отвечал за капитальное строительство УФСИН, в том числе за «Кресты-2». Покушение на Чернова совершили 2 марта. В подполковника выпустили восемь пуль.

Напомним, накануне в Ленобласти задержали замглавы УФСИН по капстроительству полковник Сергея Мойсеенко. Его подозревают в причастности к убийству. Также был задержан стрелявший подозреваемый. Это 63-летний Сабир Садыков, которого называют строительным «решильщиков» на стройке новых «Крестов».