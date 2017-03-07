Все новости

07.03.17 / 06:37 Новости / Политика / Россия и мир

Япония, США и Южная Корея хотят привлечь Китай и Россию для решения проблемы с КНДР

Страны полагают, что Китай обладает наибольшим влиянием на Северную Корею

япония кореяЯпония, США и Южная Корея хотят привлечь Китай и Россию для решения проблемы с КНДР. Об этом во вторник сообщил глава японского кабмина Ёсихидэ Суга.

Суга заявил, что Япония, Южная Корея и США готовы к тесному сотрудничеству с РФ и КНР по вопросам Северной Кореи. При этом страны полагают, что Пекин окажет наибольшее влияние в процесс соблюдения Пхеньяном резолюции Совбеза ООН.

Напомним, в понедельник Северная Корея провела запуск четырех баллистических ракет в сторону Южного моря, предположительно, задев экономическое пространство Японии. В ответ на это Вашингтон объявил об установке системы ПРО в Южной Корее. Этот запуск стал вторым испытанием ракет в текущем году, проведенным КНДР.

По материалам: tass.ru
Метки: , , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017