Япония, США и Южная Корея хотят привлечь Китай и Россию для решения проблемы с КНДР Страны полагают, что Китай обладает наибольшим влиянием на Северную Корею

Япония, США и Южная Корея хотят привлечь Китай и Россию для решения проблемы с КНДР. Об этом во вторник сообщил глава японского кабмина Ёсихидэ Суга.

Суга заявил, что Япония, Южная Корея и США готовы к тесному сотрудничеству с РФ и КНР по вопросам Северной Кореи. При этом страны полагают, что Пекин окажет наибольшее влияние в процесс соблюдения Пхеньяном резолюции Совбеза ООН.

Напомним, в понедельник Северная Корея провела запуск четырех баллистических ракет в сторону Южного моря, предположительно, задев экономическое пространство Японии. В ответ на это Вашингтон объявил об установке системы ПРО в Южной Корее. Этот запуск стал вторым испытанием ракет в текущем году, проведенным КНДР.