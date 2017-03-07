В Петербурге спроектируют промзону «Понтонная» к марту 2018-го Которая расположена на берегу Невы

В Петербурге к 27 февраля 2018 года должен быть осуществлен проект планировки и проект межевания территории промышленной зоны «Понтонная». Соответствующее распоряжение накануне опубликовал Смольный.

Предложения по этому проекту юридические и физические лица могут направлять в городской комитет по градостроительству до 26 мая 2017 года. Подготовку материалов по проекту будут проводить в два этапа.

Отметим, промзона «Понтонная» расположена на берегу Невы в Колпинском районе Петербурга. Градостроительный регламент позволяет строить тут объекты металлургического производства и производства металлических изделий (в том числе автомобилей), обработки дерева и другие. ООО «НПП Геотехника» ранее заявляло о планах построить на территории «Понтонной» завод.