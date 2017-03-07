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07.03.17 / 12:58 Новости / Россия и мир

Путин ратифицировал договор о помощи по уголовным делам с Турцией

Он был подписан в 2014 году в Анкаре

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Президент России Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Турцией о взаимной помощи по головным делам. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации во вторник.

Договор предусматривает сотрудничество между РФ и Турцией по уголовным делам и вопросам выдачи лиц, находящихся в розыске. Он был подписан в декабре 2014 года в Анкаре.

Напомним, ранее парламент Турции одобрил соглашение с РФ о воинских захоронениях. Цель соглашения — учет захоронений. Стороны договора должны будут обеспечивать сохранность и достойное содержание захоронений. Кроме того, РФ и Турция берут на себя обязательство по установке памятных знаков.

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