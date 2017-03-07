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07.03.17 / 17:59 Россия и мир

Путин утвердил введение электронных виз для въезда в свободный порт Владивосток

Срок пребывания по визе — до восьми суток

Свободный порт Владивосток politus.ruПрезидент России Владимир Путин утвердил введение электронных виз для въезда в Россию через свободный порт Владивосток. Соответствующий документ во вторник опубликовали на портале правовой информации.

Закон предусматривает оформление однократных деловых, гуманитарных и туристических электронных виз без консульского сбора для граждан стран, перечень которых определяется правительством. Срок пребывания по визе — до восьми суток.

Свободный порт Владивосток включает в себя ключевые порты юга Дальнего востока. Кроме того, в него входит аэропорт «Кневичи». Документ об электронных визах был принят Госдумой 22 февраля, а Совет Федерации одобрил его 1 марта.

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