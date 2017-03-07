Биологи из США научились определять рак по анализу крови На основе эпигенетических меток

Биологи из Калифорнии разработали методику, которая позволяет находить следы рака и локализовать опухоль по анализу крови. Об этом сообщает журнал Nature Genetics.

По словам профессора Кун Чжана из университета Калифорнии в Сан-Диего, ученые обратили внимание на химические выросты на поверхности молекул ДНК — эпигенетические метки. Они меняют работу тех или иных генов. Ученые вывели алгоритм, которые позволяет определить место возникновения раковой опухоли основываясь на этих метках.

Чжан отмечает, что метод позволяет находить источник рака с 82-90%-ной точностью. Ученые указывают на то, что разработанный ими алгоритм поможет с высокой точностью диагностировать рак на ранней стадии и снизить число смертей.