МВД: Обыски в Международном центре Рерихов прошли в рамках дела о мошенничестве «Следствие располагает информацией о передаче фигурантом дела организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 год»

Обыски в московском Международном центре Рерихов прошли в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следствие располагает информацией о передаче фигурантом дела организации картин Николая и Святослава Рерихов в период с 1990 по 2010 год. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Преднамеренное банкротство», которое позже было переквалифицировано на статью «Мошенничество» УК РФ»», — сказала она.

Напомним, обыске в Международном центре Рерихов прошли ранее во вторник. Следователи изъяли картины, которые были приобретены бывшем совладельцем «Мастер-банка». Они приобретались на средства кредитной организации.