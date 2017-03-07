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07.03.17 / 00:44 Новости / Политика / Россия и мир

Республика Сербская не будет вводить санкции в отношении РФ вопреки давлению ЕС

Президент РС отметил стабилизацию Российской экономики

Фото nspm.rs

Фото nspm.rs

Республика Сербская не будет вводить санкции в отношении РФ вопреки давлению ЕС. Об этом в понедельник заявил президент Республики Милорад Додик.

По словам Додика, Республика терпит давление со стороны Евросоюза, но санкции вводить не планирует. Он добавил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил его, а также премьер-министра Сербии Александра Вучича за столь принципиальную позицию.

Глава Республики Сербской отметил, что ситуация в российской экономике стабилизировалась, чтобы вновь выйти на высокий уровень. По его словам, санкции причинили определенный ущерб, но помогли развить новые области производства.

Напомним, Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины (БиГ). РС, Сербия и БиГ не вводили санкции в отношении РФ. Кроме того, Милорад Додик выступал в поддержку присоединения Крыма, называя его непризнание западом политикой двойных стандартов.

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