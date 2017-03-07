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07.03.17 / 00:17 Новости / Общество / Россия и мир

Республиканцы единогласно поддержали Фийона на выборах

Решение приняли на чрезвычайном заседании партии

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Партия «Республиканцы» единогласно поддержала Франсуа Фийона на выборах президента Франции. Об этом в понедельник заявил председатель Сената Франции Жерар Ларше.

По заявлению Ларше, партия единогласно поддержала кандидатуру Фийона и намерена объединить вокруг кандидата и его программы всех представителей правых и центристов. Он также заявил, что Франсуа Фийон вскоре выступит с рядом инициатив, отстаивающих французские ценности.

Решение о поддержке кандидата в президенты «республиканцы» приняли на чрезвычайном заседании политического комитета партии. Оно было созвано из-за скандала о фиктивном трудоустройстве и присвоении государственных денег вокруг четы Фийон.

Ранее партия центристов заявила о прекращении поддержки Фийона из-за разбирательства. Они также требовали от Республиканцев заменить кандидата, угрожая выйти из коалиции правых и центристов. Ален Жюппе, которого многие прочили на замену Фийона, официально отказался участвовать в гонке.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля. Франсуа Фийон должен предстать перед судом 15 марта. Его основными соперниками являются Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон.

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