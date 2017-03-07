В Петербурге пройдет второй ресторанный фестиваль С 1 по 30 апреля

В Петербурге пройдет второй ресторанный фестиваль. Об этом во вторник сообщили в комитете по развитию туризма.

Фестиваль пройдет с 1 по 30 апреля. В нем примут участие порядка 100 ресторанов города. Главная цель предстоящего фестиваля – дать возможность петербуржцам и гостям обойти самые интересные рестораны города потратив на гастрономические сеты фиксированную сумму 990 или 1990 рублей. Также впервые будут представлены и специальные предложения ресторанов для завтраков по 290 рублей.

Отметим, в ноябре в Северной столице также прошел ресторанный фестиваль. Тогда в нем приняли участие более 60 ресторанов города.