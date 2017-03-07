Все новости

07.03.17 / 20:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдет второй ресторанный фестиваль

С 1 по 30 апреля

ресторанный фестивальВ Петербурге пройдет второй ресторанный фестиваль. Об этом во вторник сообщили в комитете по развитию туризма.

Фестиваль пройдет с 1 по 30 апреля. В нем примут участие порядка 100 ресторанов города. Главная цель предстоящего фестиваля – дать возможность петербуржцам и гостям обойти самые интересные рестораны города потратив на гастрономические сеты фиксированную сумму 990 или 1990 рублей. Также впервые будут представлены и специальные предложения ресторанов для завтраков по 290 рублей.

Отметим, в ноябре в Северной столице также прошел ресторанный фестиваль. Тогда в нем приняли участие более 60 ресторанов города.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017