СМИ: Российские банки не признают паспорта ДНР и ЛНР Несмотря на указ президента РФ

Российские банки не признают паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом во вторник сообщает РБК.

Несмотря на указ президента РФ, кредитные организации в России не обслуживают владельцев паспортов ДНР и ЛНР. По данным издания, банки уклончиво сообщают, что обслуживают лишь граждан России. Только несколько организаций прямо подтвердили, что не могут обслуживать по документам самопровозглашенных республик.

По заявлению работника Сбербанка, так как республики не признаны Россией и мировым сообществом, то с их документами невозможно осуществлять банковские операции, в том числе, внесение средств на вклад. Официальный представитель Сбербанка отметил, что в скором времени организация сможет обслуживать лиц по документам ДНР и ЛНР, так как после подписания указа потребовалось время, чтобы подготовить порядок приема по таким паспортам.

При этом юристы не видят оснований для отказа. Двое юристов подтвердили изданию, что официальное признание Россией документов самопровозглашенных республик не дает юридических оснований для отказа в обслуживании лиц.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР в феврале. Он объяснил, что такое решение было принято из гуманитарных соображений в условиях блокады Донбасса. США выразили беспокойство после признания Россией документов республик, а в Киеве это назвали нарушением международного права.