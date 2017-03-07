«Россия» запускает рейсы из Петербурга в Пардубице Первый рейс был 5 марта

Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Петербурга в чешский город Пардубице. Это будет чартерный рейс, рассказали в «России» во вторник.

Первый рейс по новому маршруту «Россия» совершила 5 марта. Еженедельные полеты планируют начать с 28 марта по воскресеньям. Обслуживать новую линию будут лайнеры Boeing В737.

Пардубице — город-заповедник. Также там есть архитектурные памятники XVI века. В непосредственной близости от Пардубице расположены места активного отдыха на горнолыжных курортах и спа.

Отметим, прямое сообщения между Петербургом и Пардубице установили в рамках программы компании по полетам на популярные туристические направления. Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». Базируется в Петербурге, имеет филиалы в Москве, Ростове-на-Дону и Оренбурге. По состоянию на февраль 2017 года в парке авиакомпании «Россия» находятся 31 самолет семейства Airbus А320, 14 Boeing 737, шесть лайнеров семейства Boeing 777 и девять Boeing 747.