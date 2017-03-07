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07.03.17 / 09:09 Новости / Общество / Россия и мир

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира

А также второе по влиянию и силе

глобус-карта-мир-cont.ws_Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира. Рейтинг во вторник опубликовало агентство U.S.News & World Report.

Оценку стран проводили по различным критериям: уровень жизни, культура, инновации, развитая социальная сфера, туризм, бизнес, темпы роста экономики, историческое наследие и влияние в мире. В общем зачете Россия заняла 27-ю строчку из 80. Первое место досталось Швейцарии, следом идут Канада и Великобритания. На последнем месте Сербия, Иран и Алжир.

По темпам роста экономики РФ заняла 8-е место. Лидируют по этому критерию ОАЭ, Индия и Сингапур.

По влиянию в мире Россия взяла серебро, уступив США и опередив Китай. Авторы подчеркнули, что РФ и КНР позиционируются как наиболее могущественные после Соединенных Штатов.

Рейтинг был составлен по результатам соцопроса, проводившего среди более чем 20 тыс. респондентов в 36 странах. Авторы рейтинга – U.S.News & World Report при содействии с Университетом Пенсильвании и компанией BAV Consulting. В прошлом в рейтинг попали 60 стран, Россия тогда заняла 24 место.

По материалам: usnews.com
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