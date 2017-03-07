Петербургские приставы арестовали офис СК «РосСтрой» с евроремонтом За долги в 180 млн рублей

Судебные приставы в Петербурге арестовали офис строительной компании «РосСтрой». В офисе сделан евроремонт, отметили в управлении федеральной службы судебных приставов во вторник.

Офис арестовали за долги. Общая сумма задолженности — 180 млн рублей, однако налоговики решили сократить ее на 68 млн рублей, и еще 36 млн строительная компания заплатила добровольно. Оставшаяся задолженность – более 70 млн рублей.

Напомним, «РосСтрой» — «дочка» холдинга СУ-155. Эта компания занималась строительством ЖК «Новая Каменка» и «Каменка». Их строительство остановили в 2014 году. А возобновили только в 2016 году при финансировании банка «Российский капитал».