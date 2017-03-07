Сбербанк начнет обслуживать граждан с паспортами ДНР и ЛНР Во всех филиалах

Сбербанк начнет обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в банке во вторник.

«В ближайшие дни все процессы для адаптации приема нового вида документов будут завершены. После чего Сбербанк будет готов обслуживать лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», — говорится в сообщении кредитной организации.

Напомним, президент России Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, которые были выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, живущим на территории Донецкой и Луганской областей. В Киеве назвали это решение нарушением международного права. Ранее РБК со ссылкой на заявление работников Сбербанка сообщало, что из-за непризнания ДНР и ЛНР мировым сообществом, с документами республик невозможно осуществлять банковские операции.