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07.03.17 / 14:46 Новости / Россия и мир

Сбербанк начнет обслуживать граждан с паспортами ДНР и ЛНР

Во всех филиалах

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк начнет обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в банке во вторник.

«В ближайшие дни все процессы для адаптации приема нового вида документов будут завершены. После чего Сбербанк будет готов обслуживать лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», — говорится в сообщении кредитной организации.

Напомним, президент России Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, которые были выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, живущим на территории Донецкой и Луганской областей. В Киеве назвали это решение нарушением международного права. Ранее РБК со ссылкой на заявление работников Сбербанка сообщало, что из-за непризнания ДНР и ЛНР мировым сообществом, с документами республик невозможно осуществлять банковские операции.

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