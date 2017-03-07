Sega приобрела Crytek Black Sea Компанию переименовали в Creative Assembly Sofia

Японская компания Sega купила болгарскую студию Crytek Black Sea. Об этом сообщили в компании во вторник.

Crytek Black Sea переименовали в Creative Assembly Sofia. Новое подразделение Creative Assembly станет заниматься проектами головной студии.

Black Sea Studios была основана в 2001 году. Офис компании находился в городе София. В 2004 году она выпустила стратегию в реальном времени Knights of Honor, а в 2008 году — WorldShift. Немецкая Crytek купила Black Sea в 2008 году. В конце прошлого года Crytek закрыла ряд офисов, в том числе и в Софии.