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07.03.17 / 15:47 Новости / Россия и мир

Sega приобрела Crytek Black Sea

Компанию переименовали в Creative Assembly Sofia

Японская компания Sega купила болгарскую студию Crytek Black Sea. Об этом сообщили в компании во вторник.

Crytek Black Sea переименовали в Creative Assembly Sofia. Новое подразделение Creative Assembly станет заниматься проектами головной студии.

Black Sea Studios была основана в 2001 году. Офис компании находился в городе София. В 2004 году она выпустила стратегию в реальном времени Knights of Honor, а в 2008 году — WorldShift. Немецкая Crytek купила Black Sea в 2008 году. В конце прошлого года Crytek закрыла ряд офисов, в том числе и в Софии.

По материалам: gamesindustry.biz
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