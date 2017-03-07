Путин помиловал осужденную за госизмену жительницу Сочи Ранее ее осудили на семь лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксану Севастиди. Об этом сообщили в Кремле во вторник.

Соответствующее решение Путин принял, как указано в документе, «руководствуясь принципами гуманности». Указ вступает в силу через пять дней после опубликования.

Напомним, жительница Сочи Оксана Севастиди в марте прошлого года была приговорена к семи годам лишения свободы за государственную измену. Причиной стали несколько СМС, которые она отправила в 2008 году своему знакомому в Грузии. В сообщениях Севастиди писала о поезде с военной техникой, которые шли в сторону Абхазии.