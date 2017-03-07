Скромность — сестра мандата

Депутаты петербургского ЗакСа (вероятно, из скромности) не хотят говорить о том, сколько они получают каждый месяц, и призывают к арифметике: мол, делите на 12 суммы из деклараций. Впрочем, АБН все же удалось узнать, сколько именно получает спикер ЗакСа, депутаты, а также в какие суммы и по какому поводу их премируют (спойлер: каждый месяц и без повода).

Велено делить

Этого текста не было бы, если б чуть больше месяца назад депутат петербургского ЗакСа Андрей Васильев публично не пожаловался на свою зарплату. «В моем возрасте мне стыдно за свою зарплату депутата», — сказал член фракции «Единой России» в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

АБН решило поинтересоваться, что думают о своей заработной плате другие парламентарии, удовлетворены ли они, и какова, собственно, цена вопроса. Каждого из 50 народных избранников редакция попросила раскрыть среднюю зарплату за последние три месяца (речь ведь идет о бюджетных средствах) и оценить степень удовлетворенности своими доходами.

Завязалась обширная переписка. На момент выхода этого материала пришло 40 официальных ответов: 32 от представителей «Единой России», три от КПРФ, три от ЛДПР, а также по одному ответу от «Яблока» и «Справедливой России». От спикера ЗакСа Вячеслава Макарова письма пока не было. Хотя в его пресс-службе АБН заверили, что ответ был подготовлен и отправлен согласно требованиям закона, скептик в этом может усомниться. В соответствии со ст. 40 закона «О СМИ» срок предоставления ответа на редакционный запрос для должностных лиц составляет семь дней. Между тем, письма от АБН парламентарии получили еще 3 февраля.

«Я не знаю, какая у меня зарплата. Она приходит на карточку разными суммами»

Что касается полученных ответов, то все они, за редким исключением, написаны под копирку. Депутаты ссылаются на городской закон «О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга» и предлагают дождаться публикации имущественных деклараций. Отчеты за 2016 год народные избранники должны подать до 1 апреля. На сайте ЗакСа эта информация по закону будет опубликована в течение 14 дней, добавили корреспонденты.

По сведениям АБН, директиву на ответ «единороссам» дала пресс-служба ЗС. Впрочем, и остальные ответы не содержали конкретики. В личных же беседах некоторые парламентарии возмущенно просили не докучать им «глупыми» вопросами, а просто «взять и поделить доход за год в декларации на 12 месяцев».

Так, например, корреспонденту АБН ответил депутат от «Партии роста» Максим Резник.

«Я не знаю, какая у меня зарплата. Она приходит на карточку разными суммами. Из моей декларации нужно лишь вычесть доходы от преподавательской деятельности в школе, это около 150 тыс. в год. Все. Других доходов у меня нет», — сказал оппозиционер. Правда, чуть позже добавил, что получается в среднем около 110-120 тыс. рублей в месяц с учетом надбавки за руководство комиссией по образованию, культуре и науке.

«Идиотский вопрос»

Лишь два депутата, чьи официальные письма дошли до АБН, ответили, довольны ли они тем, как государство оценивает их труд. Это «яблочник» Борис Вишневский и «единоросс» Юрий Барышников. Правда, они тоже не стали раскрывать сумму своей средней зарплаты за последние три месяца. Но Вишневский отметил, что в его декларации еще учитывается доход от преподавательской деятельности (около 45 тыс. рублей). А Барышников отметил свой муниципальный и государственный стаж, который влияет на уровень зарплаты – 25 лет.

«Законодатель должен получать среднюю зарплату по региону, чтобы ничем не отличаться от простого человека»

Максим Резник на вопрос, доволен ли он, ответил: «Всегда хочется большего». Аналогичное мнение в личной беседе озвучил и вице-спикер ЗакСа, «единоросс» Сергей Соловьев. Эсер Алексей Ковалев в телефонном разговоре назвал "идиотским "вопрос об удовлетворенности уровнем доходов. «У нас зарплата определена законом. Как я могу быть удовлетворен или не удовлетворен», — возмутился депутат.

А вот депутат от КПРФ Ольга Ходунова считает, что петербургским парламентариям с зарплатой повезло.

«Человек должен жить по средствам. Кому-то будет мало и 300 тыс. рублей, и 1 млн рублей. Я убеждена, что пенсионеру 12 тыс. на жизнь не хватает. А если зарплата выше 50 тысяч рублей, то это вполне. Это та сумма сегодня, которая позволяет достойно жить. Законодатель должен получать среднюю зарплату по региону, чтобы ничем не отличаться от простого человека. Чтобы понимать, почем фунт лиха, чтобы воспринимать эту жизнь не только через телевизор, но и через холодильник», — сказала Ходунова. На вопрос об оценке ее личной зарплаты, коммунистка заявила, что депутаты от КПРФ «не за зарплату работают и идут в ЗакС, а за идею».

Парламентская арифметика

Несмотря на стремление парламентариев обучить редакцию арифметике и не раскрыть конкретные суммы, АБН все же удалось их узнать и соотнести с тем самым законом, на который пеняли народные избранники. Коротко: это 90-110 тыс. рублей оклада с бонусами плюс стабильная премия в 25 тыс. рублей.

Теперь подробнее. Оклад спикера ЗакСа составляет 60 расчетных единиц (78 тыс. рублей). Депутатский оклад варьируется от 51 до 53 расчетных единиц (66,3 тыс. рублей и 68,9 тыс. рублей соответственно) в зависимости от того, какой у парламентария пошел срок. Есть еще ежемесячная надбавка за выслугу лет — она составляет от 5 до 25% от оклада. Минимальную надбавку получают народные избранники со стажем от 1 до 5 лет, максимальную – со стажем свыше 20 лет.

Но и это не все. Закон предусматривает надбавки за особые условия работы (в размере четырех окладов в год), за работу с гостайной (полтора оклада в год для обычных депутатов и девять окладов для спикера) и другие бонусы. Вот так в среднем в месяц у депутатов и набегает 110-150 тыс. рублей. Также народные избранники имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, бесплатную мобильную связь, служебные автомобили с личными водителями, перелеты бизнес-классом во время командировок и прочие «пряники».

Рассмотрим принцип формирования депутатских доходов на примере председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова. В 2015 году средняя зарплата спикера составила 307,7 тыс. рублей (сколько заработали депутаты в 2016 году, станет известно в апреле). Это если разделить на 12 общую сумму его доходов (3,6 млн рублей).

Доходы председателя, по информации АБН, «плавали» в разные месяцы от 186 тыс. рублей (в январе) до 302 тыс. рублей

Поскольку председатель занимается не только законодательной, но и преподавательской деятельностью, нужно вычесть сторонний доход. Но эти деньги – капля в море парламентских доходов. За работу в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского спикер за год получил чуть больше 170 тыс. рублей. По данным АБН, средняя «парламентская» зарплата Макарова в 2015 году, которая по бухгалтерии проводится как вознаграждение за выполнение трудовых обязательств (по 2-НДФЛ код 2000), составила 206 тыс. рублей. До 1 января 2017 года отечественные бухгалтеры традиционно проводили по этой статье доходов непосредственно оклад, а также премии за трудовые достижения.

Вероятно, поэтому доходы председателя, по информации АБН, «плавали» в разные месяцы от 186 тыс. рублей (в январе) до 302 тыс. рублей (в апреле, когда он брал отпуск). Кроме того, спикер, как и другие депутаты, получал ежемесячную фиксированную надбавку в размере 24,5 тыс. рублей, которая маркируется кодом 4800. С точки зрения бухгалтерии это «иные доходы» (например, праздничные премии). Депутатская, премия, кстати, индексируется. Так, в 2014 году она была меньше на 1,5 тыс. рублей и составляла 23 тыс. рублей.

Кстати, парламентарии прошлых созывов рассказывают, что премии депутатам начисляет лично Вячеслав Макаров. Не обижает он и оппозиционеров. По данным источников АБН, даже у самых «отъявленных борцов с режимом» с премиями все в порядке. Во всяком случае, в 2015 году бонусы в 24,5 тыс. рублей получали и «единоросс» Дроздов, и «псевдоэсер Горшечников», и «простовец» Резник. Ежемесячно. Бесперебойно.

Еще депутаты регулярно получают выплаты за неиспользованный отпуск. Это приводит к тому, что в различные месяцы их оклады удваиваются. Так, в сентябре 2014 года выплата Анатолию Дроздову (на тот момент — рядовому депутату, к тому же, работающему только год) составила 284 тыс. рублей вместо обычных 130-140 тыс. рублей.

Добавим, в 2017 году в бюджете Петербурга на нужды Законодательного собрания Петербурга выделено чуть больше 1,5 млрд. Из них на содержание главы ЗакСа – 3,2 млн рублей, расходы на содержание членов ЗакСа – 130,7 млн рублей. Выплаты персоналу городского парламента обойдутся городу в 713,7 млн рублей.

Елизавета Белова, Василий Романов / АБН