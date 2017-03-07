Смольный дополнительно выделит 130 млн рублей на развитие велосипедной инфраструктуры Албин напомнил, что за эти следит лично Полтавченко

Смольный планирует дополнительно выделить из городского бюджета 130 млн рублей на развитие велосипедной инфраструктуры в 2017 году. Об этом во вторник сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

Албин провел с коллегами совещание совещание по вопросам развития велосипедной инфраструктуры Петербурге. Он напомнил о том, что в бюджете города на 2017 год на реализацию этих задач заложено 130,4 млн рублей. «В ходе весенних корректировок бюджета, как прозвучало на совещании, будет запрошено дополнительное финансирование велосипедной инфраструктуры, в частности, готовятся заявки для переноса 130 млн рублей из предусмотренных на 2018 год средств, на освоение их в текущем году», — говорится в сообщении по итогам совещания.

На эти средства будут открыты велосипедные маршруты на Московском проспекте, проспекте Косыгина, набережной реки Фонтанки и проспекте Энгельса. Также в планах на 2017 год остается открытие веломаршрутов на Гражданском проспекте, проспекте Луначарского, и Выборгском шоссе. Еще один маршрут пройдет по набережным Петроградской стороны.