Смольный дополнительно выделит 130 млн рублей на развитие велосипедной инфраструктуры

Смольный планирует дополнительно выделить из городского бюджета 130 млн рублей на развитие велосипедной инфраструктуры в 2017 году. Об этом во вторник сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.
Албин провел с коллегами совещание совещание по вопросам развития велосипедной инфраструктуры Петербурге. Он напомнил о том, что в бюджете города на 2017 год на реализацию этих задач заложено 130,4 млн рублей. «В ходе весенних корректировок бюджета, как прозвучало на совещании, будет запрошено дополнительное финансирование велосипедной инфраструктуры, в частности, готовятся заявки для переноса 130 млн рублей из предусмотренных на 2018 год средств, на освоение их в текущем году», — говорится в сообщении по итогам совещания.
На эти средства будут открыты велосипедные маршруты на Московском проспекте, проспекте Косыгина, набережной реки Фонтанки и проспекте Энгельса. Также в планах на 2017 год остается открытие веломаршрутов на Гражданском проспекте, проспекте Луначарского, и Выборгском шоссе. Еще один маршрут пройдет по набережным Петроградской стороны.