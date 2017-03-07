Три СРО Петербурга открыли счета в банке ВТБ Разместят там компенсационный фонд

Три саморегулиремые организации Петербурга открыли счета в банке ВТБ. Об этом в банке сообщили во вторник.

Как пишет издание «Санкт-Петербург.ру», три организации — «Объединение строителей Санкт-Петербурга», «Объединение проектировщиков Санкт-Петербурга» и «Объединение изыскателей Санкт-Петербурга» — открыли счета для размещения средств компенсационного фонда. Всего на счетах разместят более 850 млн рублей.

Отметим, три названных СРО – крупнейшие в Петербурге. Ранее в ВТБ сообщили, что банк предоставит финансирование в 55 млрд рублей «РусГидро». Они заключили пятилетний контракт. В результате банк получил порядка 13% «РусГидро» после транзакции. Это первая подобная сделка в России.