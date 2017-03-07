США призвали Абхазию снова открыть КПП на границе с Грузией В населенных пунктах Бгоура и Батаигуара

США призвали Абхазию снова открыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Грузией. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Марка Тонера.

По мнению Госдепа, закрытие КПП на границе с Грузией мешают детям посещать школы, а местным жителям видеться с родственниками, торговать и получать медицинскую помощь. В связи с этим, США призывают открыть пропускные пункты в населенных пунктах Бгоура (бывш. Отобая) и Батаигуара (бывш. Набакиа).

Тонер выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. В заявлении он называет Абхазию регионом Грузии.

Напомним, Абхазия объявила о независимости в 1994 году после двухлетней войны с Грузией. Республика Абхазия является частично признанной, но Грузия, США и большинство стран ООН ее суверенитет не признают. О закрытии КПП власти Гальского района Абхазии объявили в конце 2016 года. Постановление вступило в силу 5 марта 2017 года.