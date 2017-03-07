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07.03.17 / 11:37 Новости / Общество / Россия и мир

В Пскове суд признал законной проверку заявления о ложном доносе губернатора Турчака

Он пытался привлечь к ответственности главного редактора газеты «Антикоррупционный фронт»

Андрей ТурчакаПсковский областной суд оставил в силе решение городского суда о признании незаконным отказа регионального СК провести проверку по заявлению о ложном доносе со стороны губернатора Андрея Турчака. Об этом пишет во вторник «Псковская лента новостей». 

Привлечь Турчака к уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) и воспрепятствование законной журналистской деятельности (ст. 144 УК РФ). потребовал главный редактор газеты «Антикоррупционный фронт» Павел Николаев. Ему отказали в возбуждении дела, но журналист подал апелляцию.

В январе городской суд признал отказ следствия незаконным и необоснованным. Региональное СУ СК обязали провести проверку в отношении псковского губернатора. Прокуратура подала апелляцию, но суд отказался ее удовлетворять.

Напомним, в апреле 2014 года Турчак обвинил Николаева в публикации несоответствующей действительности информации о возможном сговоре губернатора с бизнесменом Леонидом Маевским для захвата завода керамической плитки. Против Николаева возбудили уголовное дело. Сам главный редактор утверждал, что следователи изъяли у него документы и технику во время обысков. Уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

По материалам: pln-pskov.ru
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