Торги на Московской бирже закрылись в красной зоне ММВБ —2047,59 пункта, РТС — 1108,24 пункта

Торги среды на Московской бирже закрылись в красной зоне. ММВБ снизился на 0,46% до 2024,84 пункта, РТС — до 1097,44 пункта.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский рынок акций ведет себя ровно так, как должен вести ввиду отсутствия торговых идей, неравномерных сессий и большого количества запланированных на ближайшее будущее важных событий.

«Доллар США во вторник попытался углубить снижение в паре с российским рублем, но низкие уровни активности инвесторов не способствовали направленному движению. В итоге основную сессию американская валюта проторговалась вокруг 58,0 руб., где ей сейчас и место. Время для энергичных действий еще не пришло, боковик в паре доллар/рубль в пределах 57,80-58,65 остается актуальным на следующий торговый день» , -указывает Бодрова.