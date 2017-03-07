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07.03.17 / 17:14 Новости / Россия и мир

Трамп назвал Обаму «слабаком»

На которого «давила» Россия

rg.ru трампПрезидент США Дональд Трамп назвал бывшего главу государства Барака Обаму «слабаком». Соответствующее заявление он сделал во вторник.

«Восемь лет Россия «давила» президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, забрала Крым и добавляла ракеты. Слабак!», — написал он в своем твиттере.

Напомним, Крым фактически вошел в состав России в марте 2014 года. Тогда на полуострове прошел референдум. По данным российских властей, за присоединение Крыма к РФ проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% Севастополя. Ряд стран Запада и украинские власти отказались признавать итоги голосования.

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