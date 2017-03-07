Трамп назвал Обаму «слабаком»

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу государства Барака Обаму «слабаком». Соответствующее заявление он сделал во вторник.
«Восемь лет Россия «давила» президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, забрала Крым и добавляла ракеты. Слабак!», — написал он в своем твиттере.
Напомним, Крым фактически вошел в состав России в марте 2014 года. Тогда на полуострове прошел референдум. По данным российских властей, за присоединение Крыма к РФ проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% Севастополя. Ряд стран Запада и украинские власти отказались признавать итоги голосования.