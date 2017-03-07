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07.03.17 / 04:42 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп назначил нового директора по коммуникациям Белого дома

Им стал Майкл Дупке

США

Фото: vangviet.com

Президент США Дональд Трамп назначил нового директора по коммуникациям Белого дома. Об этом в понедельник сообщили в Белом доме.

Новым помощником президента и директором Белого дома по коммуникациям стал Майкл Дупке. Он является основателем Crossroad Media, являющейся одной из ключевых компаний США в сфере медиа.

Напомним, ранее эту должность занимал Шон Спайсер, который по совместительству является пресс-секретарем президента. Он был назначен после инаугурации Трампа, несмотря на то, что, по обыкновению, эти должности занимают разные люди. Кроме того, ранее американские СМИ сообщали, что Трамп не доволен  работой Спайсера и ищет ему замену.

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