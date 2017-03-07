WSJ: Трамп ужесточил позицию по РФ Настрой начал меняться

Президент США Дональд Трамп ужесточил политику в отношении РФ. Об этом во вторник сообщает The Wall Street Journal.

Согласно материалам издания, более жесткий курс администрации президента США в отношении России находит одобрение у союзников Соединенных Штатов в Европе. Во время предвыборной гонки, Трамп высказывался о России в примирительном ключе, критикуя при этом уже сложившиеся альянсы и соглашения. Издание сообщает, что победа Дональда Трампа встретила радость в РФ и тревожность в Европе. Однако, пишет издание, настрой начал меняться.

Заняв президентский пост, Трамп назначил на ряд ключевых должностей людей, выступающих с жесткой политикой в отношении Москвы. Газета приводит слова европейского дипломата, что никто не остался убежденным в намерении США заключить серьезную сделку с РФ.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял о намерении поладить с Россией и лично с Путиным. Он также заявлял, что вопрос о санкциях в отношении РФ может быть пересмотрен. В Европе подобные высказывания вызывали беспокойство. Москва не комментировала предвыборную риторику кандидатов, призывая дождаться вступления в должность.