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07.03.17 / 12:00 Новости / Россия и мир / Экономика

В Приморье оборот туристических услуг превысил 16 млрд рублей

В прошлом году край посетили 570 тысяч туристов из-за границы

Фото: drom.ru приморье

Фото: drom.ru

Оборот туристических услуг в Приморье по итогам 2016 года превысил 16,5 миллиардов рублей. Об этом в администрации края сообщили во вторник.

В прошлом году Приморье посетили почти 570 тыс. иностранцев и более 2,5 млн российских туристов. Отмечается, что по сравнению с 2015 годом внутренний турпоток вырос на 48%, а иностранный – почти на треть.

По оценкам специалистов краевого департамента туризма, в 2015 году туризм обеспечил рост валового регионального продукта на 1,8%. В 2016 году этот показатель достиг 2,2%, а с учетом мультипликативного эффекта отрасли – превысил 5,7%.

В ведомстве прогнозируют, что в 2020 году туристический поток в крае достигнет семи миллионов человек. Из них 1,5 млн должны составить иностранцы. «Учитывая положительную динамику данного показателя за предыдущие годы, можно прогнозировать увеличение оборота туристских услуг, оказанных населению, до 21,5 миллиарда рублей, а с учетом мультипликатийного эффекта – значительно выше», — считает глава департамента Константин Шестаков.

Напомним, в конце февраля Госдума упростила порядок въезда на Дальний Восток для иностранных туристов и инвесторов. В результате была введена электронная виза. Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявлял, что это станет стимулом для развития бизнеса в регионе.

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