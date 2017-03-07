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07.03.17 / 16:24 Новости / Политика / Россия и мир

Путин установил особый порядок въезда инвесторов и иностранцев на Дальний Восток

Бесплатную визу можно будет оформить за четыре дня

Дальний Восток myjulia.ruДля иностранных туристов и инвесторов установлен особый порядок въезда на Дальний Восток. Закон по введению упрощенного визового режима подписал во вторник президент России Владимир Путин.

Документ упрощает въезд в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим Свободного порта – Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Желающие смогут заполнить анкету на сайте российского МИД.

Бесплатная виза, которую можно будет получить прямо на границе в день въезда, будет готова через четыре дня. Она будет действительна в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.

«Упрощенный визовый режим  поможет привлечь еще больше инвесторов и туристов, которым теперь станет проще приезжать на Дальний Восток», — заявлял министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Отмечается, что бесплатная виза будет электронной.

Напомним, в конце февраля полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что инвестиции в развитие экономики региона до 2024 года составят 3 трлн рублей. Он добавил, что большинство проектов на Дальнем Востоке реализуются за счет государственной поддержки.

 

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