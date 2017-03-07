Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Австралии На ферме в городе Суон-Хилл

Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Австралии. Сообщение ведомство опубликовало во вторник.

По данным службы, очаг сибирской язвы зарегистрировали на ферме в городе Суон-Хилл, находящимся в 280 км от Мельбурна. Вспышка зафиксирована среди овец, пало 33 головы.

Роспотребнадзор сообщает, что специалисты проводят комплекс мер, направленных на локализацию и устранение инфекции. Служба также советует гражданам обратить внимание на предупреждение при организации путешествий и поездок в Австралию.

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание. Риску заражения подвержены животные и люди. В зависимости от формы, летальность составляет 10-95%.