В ОНФ назвали регионы с самыми бедными учителями Меньше всего они получают в Ингушетии

В Ингушетии, Дагестане и Марий Эл зафиксированы самые низкие учительские зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ), опубликованные во вторник.

В Ингушетии средний размер зарплаты учителя составляет 13,4 тыс. рублей, в Дагестане — 14,5 тысячи рублей, в Марий Эл — 14,6 тысячи рублей. Больше всего получают учителя в Чукотском автономном округе - 57,6 тыс. рублей в среднем. В столице средняя зарплата школьного педагога составляет 55,9 тыс. рублей.

При этом 21,6% учителей не понимают, как им начисляют зарплату, а 15% ничего не знают о положении об оплате труда. Еще 8% признались, что ставили подписи под коллективными документами под давлением со стороны руководителей.

Глава рабочей группы ОНФ Любовь Духанина отмечает, что официальные показатели зарплат она считает завышенными. «Те, чья зарплата дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки», — говорит она.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Шагалов, получивший звание учителя года, не смог сразу ответить на вопрос президента Владимира Путина о своей зарплате. В итоге он признался главе государства, что получает «от 25-30» тыс. рублей ежемесячно. Шагалов приезжал на встречу с Путиным из Армавира.