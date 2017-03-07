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07.03.17 / 15:23 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный начал работать над проектом территории будущей застройки на Охте

Подготовить должны к июню 18-го

Застройка Охта

Коллаж АБН

Смольный объявил о начале подготовки проекта планировки территории на реке Охта. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации во вторник.

Проект планировки территории должен быть готов к концу июня 2018 года. Речь идет об участке, ограниченном улицами Коммунны, Ржевской, Красина, Капсюльным шоссе и береговой линией реки Охта. Он расположен в Красногвардейском районе Петербурга. С просьбой подготовить соответствующие документы в Смольный обратилось ООО «Пластполимер-Т».

Напомним, в 2015 году в Генплан Петербурга были внесены поправки, разрешающие жилое строительство на территориях заводов «Пластполимер» и «Химволокно» на Охте. Бывшие промышленные участки площадью 60 га принадлежат УК «Теорема».

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