Смольный начал работать над проектом территории будущей застройки на Охте Подготовить должны к июню 18-го

Смольный объявил о начале подготовки проекта планировки территории на реке Охта. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации во вторник.

Проект планировки территории должен быть готов к концу июня 2018 года. Речь идет об участке, ограниченном улицами Коммунны, Ржевской, Красина, Капсюльным шоссе и береговой линией реки Охта. Он расположен в Красногвардейском районе Петербурга. С просьбой подготовить соответствующие документы в Смольный обратилось ООО «Пластполимер-Т».

Напомним, в 2015 году в Генплан Петербурга были внесены поправки, разрешающие жилое строительство на территориях заводов «Пластполимер» и «Химволокно» на Охте. Бывшие промышленные участки площадью 60 га принадлежат УК «Теорема».