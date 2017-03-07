Обанкротившийся завод «Адамант» выставили на продажу Стартовая цена - 4,5 млрд рублей

Обанкротившийся ювелирный завод «Адамант» в городе Кольчугино Владимирской области продадут на торгах 12 апреля. Сообщение об этом появилось накануне в базе данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Стартовая цена за завод составляет 4,5 млрд рублей. Подавать заявки на аукцион можно до 11 апреля. Большую часть стоимости завода составляет дебиторская задолженность.

Партнеры задолжали предприятию 3,3 млрд рублей. Еще 1,1 миллиард рублей владельцы хотят получить за два товарных знака, срок действия регистрации которых истекает в 2021 году.

Напомним, в ноябре 2016 года «Адамант» был признан банкротом. Иски подавали бывший замдиректор предприятия и его главный кредитор Сбербанк. Арбитражный суд Владимирской области в настоящее время продолжает принимать требования кредиторов ювелирного завода. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время собственниками завода в долях 70% на 30% являются Анна Авакян и Наринэ Авакян.