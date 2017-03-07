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07.03.17 / 11:22 Новости / Россия и мир

Россияне считают своих жен и сестер умнее Софьи Ковалевской — Опрос

Самой умной женщиной россияне считают Валентину Терешкову

Фото: aif.ru

Фото: aif.ru

Россияне считают своих жен, девушек, матерей и сестер умнее математика Софьи Ковалевской. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, опубликованные во вторник.

Самой умной жители России считают космонавта и депутата Валентину Терешкову — ее назвали 7% опрошенных. На втором месте, с 6% голосов, находятся спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также жены, девушки, матери и сестры опрошенных. Третье место получила Екатерина Вторая. Софья Ковалевская набрала 0% голосов, уступив, в том числе, Тине Канделаки, Алле Пугачевой, Марии Захаровой и Ирине Хакамаде.

Самыми красивыми россияне считают своих жен, девушек, матерей и сестер. На втором месте находится народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Третье место в списке самых красивых женщин России поделили Оксана Федорова, Валентина Терешкова, София Ротару, Валентина Матвиенко и Алина Кабаева.

Опрос прошел 2-3 марта. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек. Возраст опрошенных — от 18 лет.

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