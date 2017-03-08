Американский конгрессмен связал налоги Трампа с Россией По его словам, налоговая декларация президента может раскрыть связи с РФ

Американский конгрессмен Адам Шифф связал нераскрытые налоги Трампа с Россией. Это произошло во вторник.

По мнению Шиффа, неопубликованная налоговая декларация Трампа может относиться к делу о российском вмешательстве в выборы. Кроме того, конгрессмен выразил надежду, что комитет сможет разобраться с обвинения Трампа в адрес Обамы.

Напомним, американские политики многократно обвиняли Трампа в связях с РФ. Также среди обвинений нечестная победа в выборах. Накануне Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в прослушивании своих телефонов.