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08.03.17 / 02:26 Новости / Политика / Россия и мир

Британское правительство намерено отменить поправки к закону о Brexit

Во время слушаний в нижней палате парламента

флаг БританииБританское правительство намерено отменить поправки к закону о Brexit. Об этом во вторник заявил британский министр по Brexit Дэвид Дэвис.

По словам министра, некоторые представители Палаты лордов нацелены на срыв процесса выхода страны из ЕС. Правительство, в свою очередь, намерено этого не допустить. Дэвис заявил, что в правительстве намерены отменить поправки к закону о Brexit, обязывающие согласовывать итоговые договоренности по выходу с парламентом. Сделать это возможно во время очередных слушаний в Палате общин, которые состоятся 13-14 марта.

Напомним, накануне Палата лордов приняла поправки в билль о выходе Великобритании из Евросоюза. Изменения предполагают согласование итоговых соглашений между Соединенным Королевством и ЕС с британским парламентом. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Brexit в любом случае будет осуществлен.

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