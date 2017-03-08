Центр по примирению за сутки доставил 8,26 тонны гуманитарных грузов Помощь получили 2820 человек

Центр по примирению САР за сутки доставил 8,26 тонны гуманитарных грузов. Информацию опубликовали в гуманитарном бюллетене в среду.

За минувший день российский Центр по примирению провел восемь гуманитарных мероприятий на территории Сирии. Из них шесть – на территории Алеппо и по одному в провинциях Латакия и Эль-Кунейтра.

Жителям Алеппо предоставили 940 кг хлеба и 4800 литров питьевой воды. В детский сад города Кирсана провинции Латакия передали 100 продуктовых наборов, а также игрушки и канцелярские товары. Кроме того, 400 продуктовых наборов доставили жителям села Джаба провинции Эль-Кунейтра.

Суммарно передали 8,26 тонны гуманитарных грузов. Помощь оказана 2820 жителям.

Напомним, Центр по примирению действует на территории Сирийской Арабской Республики с февраля прошлого года. Ежедневный отчет о результатах работы Центр публикует на сайте Министерства обороны РФ.