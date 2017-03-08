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08.03.17 / 22:20 Новости / Общество / Россия и мир

CNN запустил подразделение виртуальной реальности

Журналисты будут работать в 12 городах мира

CNNТелеканал CNN анонсировал открытие подразделения виртуальной реальности CNNVR. Об этом сообщили представители компании накануне.

Ожидается, что журналисты будут снимать сюжеты в формате 360 градусов, которые можно будет смотреть не только на мобильных устройствах и компьютерах, но и с помощью очков виртуальной реальности (VR). Корреспонденты будут работать в 12 городах мира, в частности, в Нью-Йорке, Лондоне и Токио.

Представители телеканала отмечают, что экспериментировали над созданием такого контента в течение 2016 года. В настоящее время на сайте CNN уже есть около 50 сюжетов в новом формате. Среди них — день инаугурации президента США и сюжет из сирийского Алеппо. По информации компании, в общей сложности такие материалы набрали порядка 30 млн просмотров на странице телеканала в Facebook.

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