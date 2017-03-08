CNN запустил подразделение виртуальной реальности Журналисты будут работать в 12 городах мира

Телеканал CNN анонсировал открытие подразделения виртуальной реальности CNNVR. Об этом сообщили представители компании накануне.

Ожидается, что журналисты будут снимать сюжеты в формате 360 градусов, которые можно будет смотреть не только на мобильных устройствах и компьютерах, но и с помощью очков виртуальной реальности (VR). Корреспонденты будут работать в 12 городах мира, в частности, в Нью-Йорке, Лондоне и Токио.

Представители телеканала отмечают, что экспериментировали над созданием такого контента в течение 2016 года. В настоящее время на сайте CNN уже есть около 50 сюжетов в новом формате. Среди них — день инаугурации президента США и сюжет из сирийского Алеппо. По информации компании, в общей сложности такие материалы набрали порядка 30 млн просмотров на странице телеканала в Facebook.