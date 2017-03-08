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08.03.17 / 13:01 Новости / Общество / Россия и мир

В ЦРУ отказались комментировать новые документы WikiLeaks

Ранее компания Apple сообщила об устранении уязвимостей в последней версии iOS

цру wikileaksВ ЦРУ отказались комментировать новые документы WikiLeaks о деятельности хакеров на госслужбе. Ведомство опубликовало сообщение в среду.

«Мы не комментируем подлинность или содержание этих разведывательных документов», — говорится в тексте.

Ранее компания Apple объявила об устранении уязвимостей в последней версии iOS, которыми могли воспользоваться хакеры. Однако компания намерена продолжить борьбу и устранение подобных проблем.

Напомним, накануне WikiLeaks опубликовал 8,7 тыс. документов из центра киберразведки ЦРУ. Утечка, как отметили в WikiLeaks, призвана показать наличие программы для взлома разных устройств, в том числе, работающих на операционных системах iOS, Android.

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