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08.03.17 / 23:58 Новости / Политика / Россия и мир

Еврокомиссар: надеюсь, Ле Пен проиграет выборы

Поскольку ее победа станет «концом Европы»

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Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что план Еврокомиссии заключается в проигрыше кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в выбоах президента Франции. Об этом он сообщил в интервью газете Die Zeit в среду.

Еврокомиссар отметил, что запасного плана на случай победы Ле Пен нет. По его мнению, приход к власти этого политика будет означать «конец Европы, которую мы знали».

Добавим, ранее Марин Ле Пен заявляла о том, что поставит вопрос о проведении референдума о членстве страны в ЕС, если победит на выборах. Эту меру она считает необходимой для «возвращения национального суверенитета в руки французского народа». Напомним, выборы во Франции состоятся весной в два тура — 23 апреля и 7 мая. Помимо Ле Пен главными кандидатами на президентский пост считаются претендент от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.

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