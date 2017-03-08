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08.03.17 / 01:02 Новости / Политика / Россия и мир

Фийон призвал республиканцев и центристов объединиться

Чтобы «перевернуть страницу пятилетки социалистов»

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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон призвал республиканце и центристов объединиться. Заявление он сделал во вторник, выступая на демонстрации в Орлеане.

Фийон призвал все силы коалиции правых и центристов вновь объединиться и начать действовать во имя Франции. Он подчеркнул, что все они являются патриотами и разделяют общие ценности. В ходе своей речи, кандидат торжественно призвал силы своих союзников мобилизоваться, чтобы «перевернуть страницу пятилетки социалистов».

Напомним, ранее несколько сторонников Фийона покинули его предвыборный штаб. Также о прекращении поддержки кандидата заявила партия Центристов. Представители партии также требовали от «Республиканцев» заменить кандидата, угрожая выйти из коалиции правых и центристов. «Республиканцы» в ходе экстренного заседания партии единогласно утвердили Фийона в качестве кандидата.

По материалам: ria.ru
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