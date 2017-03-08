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08.03.17 / 08:41 Новости / Общество / Россия и мир

Гавайи собираются опротестовать иммиграционный указ Трампа – CNN

У нового указа все те же конституционные и нормативные недостатки

Фото: interfax.ru

Фото: interfax.ru

Штат Гавайи собирается опротестовать новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.

Прокуроры штата Гавайи подадут федеральному судье ходатайство, в котором потребуют ограничить или приостановить действие указа Трампа. Заявители хотят, чтобы суд рассмотрел указ еще до вступления его в силу, которое должно произойти 16 марта.

Как утверждает один из гавайских прокуроров Нила Катяла, новый указ распространяется на меньшее количество человек, чем прошлый, однако имеет те же самые конституционные и нормативные недоработки.

Напомним, новый иммиграционный указ Дональд Трамп подписал в понедельник. От первого он отличается исключением Ирака из списка стран, гражданам которых запретили въезд, а также указ не распространяется на тех, кто раньше уже имел визу. Прием беженцев по-прежнему приостановлен на 120 дней. Предыдущий указ был заблокирован судом.

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