Все новости

08.03.17 / 06:59 Новости / Политика / Россия и мир

Китай предложил КНДР компромисс

Приостановка за приостановку

ракеты кндрКитай предложил КНДР компромисс. Об этом в среду заявил министр иностранных дел КНР Ван И

Пекин считает, что первый шаг к урегулированию напряженности в регионе – приостановка пуска баллистических ракет с территории КНДР в обмен на приостановку военных учений США и Южной Кореи. В Китае отметили, что это приостановка в обмен на приостановку. Ван И добавил, что главное сейчас отказаться от этих двух дестабилизирующих тенденций. Он считает, что в перспективе это поможет усадить страны за стол переговоров.

Напомним, в понедельник КНДР осуществила пуск четырех ракет, три из которых, предположительно, упали в экономической зоне Японии. Страны решительно осудили такие действия Пхеньяна. США в качестве ответных мер перебросили в Южную Корею комплекс ПРО. Китай выразил недовольство американскими ПРО рядом со своими границами.

По материалам: ria.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017