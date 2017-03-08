Китай предложил КНДР компромисс Приостановка за приостановку

Китай предложил КНДР компромисс. Об этом в среду заявил министр иностранных дел КНР Ван И

Пекин считает, что первый шаг к урегулированию напряженности в регионе – приостановка пуска баллистических ракет с территории КНДР в обмен на приостановку военных учений США и Южной Кореи. В Китае отметили, что это приостановка в обмен на приостановку. Ван И добавил, что главное сейчас отказаться от этих двух дестабилизирующих тенденций. Он считает, что в перспективе это поможет усадить страны за стол переговоров.

Напомним, в понедельник КНДР осуществила пуск четырех ракет, три из которых, предположительно, упали в экономической зоне Японии. Страны решительно осудили такие действия Пхеньяна. США в качестве ответных мер перебросили в Южную Корею комплекс ПРО. Китай выразил недовольство американскими ПРО рядом со своими границами.