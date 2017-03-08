Маккейн бездоказательно связывает WikiLeaks с Россией Он обеспокоен, что хакеры могут добраться до самых засекреченных материалов

Сенатор Джон Маккейн бездоказательно связал опубликованные на WikiLeaks данные с Россией. Об этом он заявил во вторник.

По словам Маккейна, он не может утверждать о наличии связи утечки на WikiLeaks с Россией, однако для него этот факт является очевидным. Доказательств сенатор не привел. Он таккже обеспокоен, что хакеры смогли добраться до самых засекреченных материалов. Маккейн заявил, что стране предстоит предпринять еще много мер для повышения киберзащиты.

Ранее WikiLeaks опубликовала секретную информацию ЦРУ о проектах, позволяющих следить за людьми через гаджеты. Кроме того, сообщалось, что ЦРУ способны считывать данные мессенджеров и аудиотрафика телефонов. WikiLeaks заявила, что данные появились в результате утечки со стороны американских спецслужб.