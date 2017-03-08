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08.03.17 / 00:29 Новости / Общество / Россия и мир

МГУ вошел в топ-50 университетов мира

По семи направлениям

МГУ фото с сайта hys.msu.ruМГУ им. Ломоносова вошел в топ-50 лучших университетов мира по версии QS World University Ranking by Subjects. Данные опубликовали во вторник.

МГУ достиг исторических показателей в мировом рейтинге. В этом году известнейший российский вуз попал в топ-50 по семи предметным направлениям. В их числе: Лингвистика (13 место), Физика и астрономия (21), Математика (33), Естественные науки  (40), Гостиничное дело (43), Современные языки (44), а также Информатика и информационные технологии (48).

Всего в докладе указано, что 28 высших учебных заведений России по 46 предметным направлениям заняли 147 позиций. Доля российского высшего образования в рейтинге возросла с 0,82% до 1,03% год к году. Глава Минобрнауки Ольга Голодец заявила, что намерена продолжать поддержку развития российских вузов.

Напомним, рейтинг QS World University Ranking by Subjects ежегодно публикует данные о качестве мирового высшего образования. В числе критериев составления рейтинга: Академическая репутация вуза, Репутация преподавателей, Индекс цитирования (в мировых научных изданиях), Индекс Хирша.

По материалам: ria.ru
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