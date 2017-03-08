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08.03.17 / 20:00 Новости / Россия и мир

Nord Stream 2 озвучил предполагаемую дату получения разрешений на строительство

Газопровод планируют начать строить в I квартале 2018 года

Nord StreamКоммерческий директор Nord Stream 2 Рейнхард Онтид назвал предполагаемую дату получения разрешений на строительство газопровода. Соответствующее заявление он сделал в среду на пресс-конференции.

«Мы ожидаем, что у нас будут все разрешения в начале 2018 года», — сказал Онтид.

Он подчеркнул, что сразу после этого планируется начать работы про строительству газопровода.

Добавим, Nord Sream 2 — газопровод, который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Пропускная способность составит 27,5 млрд кубометров в год.

Ранее швейцарская Allseas подписала договор о прокладке морской части газопровода с Nord Stresm 2 AG. Компания займется прокладкой труб на обеих линиях газопровода.

По материалам: tass.ru
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