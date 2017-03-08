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08.03.17 / 04:07 Новости / Экономика

Новак обсудил с главой Wintershall «Северный поток-2»

А также состояние двусторонних проектов и вопросы сотрудничества

Фото: 2ch.hk

Фото: 2ch.hk

Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с главой Wintershall Марио Мереном «Северный поток-2». Об этом в министерстве сообщили в среду.

На конференции CERAWeek в Хьюстоне Александр Новак встретился с главой Wintershall Holding Марио Мереном и финансовым директором концерна BASF Хансом-Ульрихом Энгелем. Темой обсуждения стали действующие обоюдные проекты и вопросы расширения взаимодействия. Кроме того, предметом разговора стали проекты «Северный поток»  и «Северный поток-2».

По словам Новака, «Северный поток-2» – исключительно коммерческий проект, предназначенный для повышения надежности и прироста объемов поставок газа в ЕС и, в частности, Германию. Также министр выразил надежду, что этот проект поможет укрепить дальнейшее сотрудничество между Газпромом и Wintershall.

Напомним, энергетическая конференция CERAWeek проходит в Хьюстоне, штат Техас. На ее полях представители крупнейших отраслевых компаний и государств имеют возможность обсудить различные вопросы.

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