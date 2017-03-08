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08.03.17 / 02:50 Новости / Россия и мир / Финансы

Мексиканская Pemex продолжит переговоры с «Лукойлом»

По возможным совместным проектам

«Лукойл» вынужден

Фото: komi-news.ru

Мексиканская корпорация Pemex продолжит переговоры с «Лукойлом». Об этом во вторник заявил глава Pemex Хосе Гонсалес Анайя.

По словам главы компании, команды до сих пор ведут переговоры, чтобы определить наличие перспективы сотрудничества. В ходе обсуждения, компании говорят о возможных совместных проектах Pemex и «Лукойл».

Напомним, встречи глав корпораций состоялись на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Реформы энергетического сектора Мексики открыли доступ для частных инвестиций и совместной деятельности международных нефтяных компаний. В одном из первых тендеров дочерняя фирма «Лукойла» уже принимала участие, однако это не увенчалось успехом.

По материалам: ria.ru
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